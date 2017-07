Wimbledon: La Slovaque Magdalena Rybarikova, 87e mondiale, rejoint les demi-finales

La Slovaque, dont le meilleur classement est une 31e place en 2013, atteint les demi-finales d'un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière à 28 ans. Jusqu'à cette année, en neuf participations aux Internationaux de Grande-Bretagne, elle n'avait gagné que deux matchs, en 2015, pour rejoindre les seizièmes de finale. Les huit autres participations s'étaient achevées dès le 1er tour. "Je ne peux pas y croire, je n'y aurais jamais cru avant. Je suis tellement heureuse", a réagi la récente demi-finaliste à Nottingham. "J'ai eu des moments vraiment difficiles mais ma rééducation (après blessure) et mes efforts paient aujourd'hui", a-t-elle apprécié. "Je ne m'attendais pas à évoluer à un tel niveau." Rybarikova, qui a éliminé la Tchèque Karolina Pliskova, la prochaine N.1 mondiale, au deuxième tour, affrontera l'Espagnole Garbine Muguruza, 15e mondiale, pour une place en finale. "Contre Muguruza, cela va être très difficile, même si je l'ai déjà battue sur herbe. Elle a été impressionnante aujourd'hui", a jugé la Slovaque. Muguruza, Genevoise d'adoption, finaliste en 2015 et vainqueur de Roland Garros en 2016, a battu la Russe Svetlana Kuznetsova 6-3 et 6-4.