Wimbledon: Kirsten Flipkens n'a pas pu résister à Jelena Ostapenko (WTA 12) au 2e tour

Après une finale à Rosmalen, un titre à Southsea en ITF et une première victoire sur le gazon londonien contre la Britannique Heather Watson, la Belge de 32 ans abordait son rendez-vous avec le plein de confiance. Mais breakée à trois reprises dans le premier set, Flipkens n'a pas été capable de se procurer la moindre balle de break. Elle concéda logiquement la manche (6-1) en 22 minutes. Dans la seconde manche, la lauréate de Roland-Garros 2017 a rapidement comblé son break concédé d'entrée. Ostapenko, très agressive, fila à 4-1 et manqua une première balle de match à 5-2 avant de conclure sur la seconde dans le jeu suivant. C'est à Wimbledon que 'Flipper' a signé le meilleur résultat de sa carrière en tournoi majeur, atteignant le dernier carré des 'Championships' en 2013. Elle avait dû s'incliner devant la Française Marion Bartoli, future lauréate. Au troisième tour, Ostapenko, qui fut quart de finaliste en 2017, affrontera Vitalia Diatchenko (WTA 132), issue des qualifications. La Russe, 27 ans, n'avait jamais passé le premier tour à Wimbledon avant le début du tournoi. Elle a battu l'Américaine Sofia Kenin, 19 ans et 76e mondiale, en deux sets 6-4, 6-1, accédant au 3e tour en Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.