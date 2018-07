Wimbledon: Kevin Anderson premier finaliste après un incroyable 5e set conclu 26-24

Le Sud-Africain Kevin Anderson, 8e joueur mondial et 8e tête de série, s'est qualifié pour la finale de Wimbledon en venant à bout de l'Américain John Isner (ATP 10/N.9) en cinq sets, vendredi, sur le gazon du All England Club. Le match a été incroyablement serré: 7-6 (8/6), 6-7 (5/7), 6-7 (9/11), 6-4 et... 26-24. La rencontre a duré 6 heures et 35 minutes.