Wimbledon: Goffin battu d'entrée en trois sets par l'Australien Ebden

Goffin s'attendait à un "match piège" contre un adversaire en forme, récent demi-finaliste à Rosmalen. Il a d'emblée été mis en difficulté, perdant son premier service. L'Australien pouvait ainsi prendre le large à 3-0. Notre compatriote parvenait à débreaker et revenait à 3-3. Mais Ebden empochait la première manche 6-4 sur le service de Goffin. Le deuxième set est resté équilibré jusqu'à 4-3.

Ebden a réussi le break et n'a pas manqué l'occasion de mener 2 sets à 0 dans le jeu suivant. Dans le troisième set, Goffin sauvait une balle de break à 2-2 puis deux balles de break à 3-3. Il concédait finalement son service à 5-4. Ebden concluait la partie sur sa première balle de match. Goffin avait remporté les trois confrontations précédentes avec Ebden, 30 ans. Ebden s'était imposé lors de leur premier duel, en 2010, sur le circuit Challenger. C'était la sixième participation à Wimbledon du Liégeois.

Eliminé au troisième tour en 2012, il n'avait pas réussi à franchir le premier tour en 2013 et 2014. Il restait sur deux accessions en huitième de finale, en 2015 et 2016. L'an passé, il avait été contraint au forfait en raison de sa blessure survenue à Roland-Garros. Au tour suivant, Ebden jouera contre le qualifié français Stéphane Robert (ATP 158), vainqueur 7-6 (7/5), 6-2, 6-1 de l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 38).

"J'ai manqué d'influx sur les points importants"

Rien ne va plus pour David Goffin (ATP 9) à l'heure actuelle. Le Liégeois, 27 ans, a ainsi quitté Wimbledon dès le premier tour mardi, une mésaventure qui ne lui était plus arrivée en Grand Chelem depuis l'US Open en 2016. Sur le Show Court 3, le Liégeois s'est fait couper l'herbe sous le pied par l'Australien Matthew Ebden (ATP 51), 30 ans, 6-4, 6-3, 6-4 en 1h34.

"Je savais que ce serait un match difficile. Mais je n'attendais pas à un jeu typique de service-volée, tout le temps", expliqua-t-il. "Mais il l'a vraiment fait à merveille aujourd'hui. Pour ma part, je n'ai pas su (trouver la parade). J'ai vraiment été mauvais sur les points importants, avec un manque de précision et de lucidité. Chaque fois qu'il y a eu un point important, je l'ai mal négocié. C'est ce qui a fait la différence. Il a été beaucoup plus solide et plus constant. Et moi, je ne suis jamais parvenu à hausser mon niveau."

Que se passe-t-il avec David Goffin ? Le n°1 belge espérait retrouver des couleurs sur le gazon après sa défaite déjà décevante en huitièmes de finale à Roland Garros contre le surprenant Italien Marco Cecchinato. Mais c'est tout le contraire qui s'est passé. Il s'est incliné dès le premier tour du tournoi du Queen's contre l'Espagnol Feliciano Lopez. Et ce mardi, dans l'enceinte du All England Club, il a carrément été méconnaissable contre Matthew Ebden. "J'ai manqué d'influx sur les points importants", a-t-il poursuivi.

"Je n'ai pas réussi à le pousser, à jouer le coup juste quand il fallait. J'ai eu les pires difficultés à trouver ma cadence du fond, lui donnant d'entrée le break avec deux coups droits boisés. Peut-être que le fait que j'ai dû faire énormément d'effort pour revenir après ma blessure a eu un impact. Et que cela se ressent plus sur le gazon, car cela se joue parfois sur deux, trois coups. Il servait bien et chaque fois qu'il fallait mettre un passing, par exemple, je n'y suis pas parvenu. Les entraînements se passaient bien, mais il y a une différence avec les matches. Il faut y être beaucoup plus présent. Je n'ai pas réussi à le faire. Et cela se paie cash !"