Wimbledon: Elise Mertens élimine facilement l'Américaine Danielle Collins au 1er tour

La Limbourgeoise de 22 ans, qui n'avait jamais rencontré Collins, 24 ans, s'est emparée d'emblée du service de son adversaire, puis encore au 7e jeu (5-2). La Floridienne retarda l'échéance en réalisant un break (5-3) mais ne le confirma pas (6-3). Mertens fila à 3-0 dans le second set et géra ensuite son avance, bouclant son succès en 66 minutes. Au tour suivant, Mertens elle défiera la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 106) ou l'Américaine Sachia Vickery (WTA 83) qui jouent en soirée. Mertens avait été battue d'entrée par l'Américaine Venus Williams, qui allait se hisser jusqu'en finale, l'an passé lors de sa première participation en simple. Plus tôt dans la journée, Alison Van Uytvanck (WTA 47) s'était qualifiée pour le deuxième tour grâce à une convaincante victoire 6-2, 6-2 aux dépens de la Slovène Polona Hercog (WTA 64). Elle affrontera la tenante du titre, l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 3), au 2e tour. Une troisième Belge débute mardi: Kirsten Flipkens (WTA 45), attendue en soirée par la Britannique Heather Watson (WTA 111). Lundi, Yanina Wickmayer (WTA 101) avait passé le cap du 1er tour en battant l'Allemande Mona Barthel (WTA 118) 7-5, 6-4. Dans le tableau masculin, David Goffin (ATP 9) a pris la porte d'entrée mardi contre l'Australien l'Australien Matthew Ebden (ATP 51) en trois sets : 6-4, 6-3, 6-4.