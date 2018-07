Wimbledon: Elise Mertens défiera Dominika Cibulkova au troisième tour

Mertens, 22 ans, et Cibulkova, 29 ans, se sont déjà affrontées à deux reprises sur le circuit, à chaque fois sur dur et en 2017. Cibulkova s'est imposée en demi-finale à New Haven (6-1, 6-3), Mertens prenant sa revanche à Pékin six semaines plus tard en deux sets également (7-6, 6-1). La Slovaque, 8 titres en carrière dont un sur gazon à Eastbourne en 2016, a déjà atteint les quarts de finale aux 'Championships' (2016). Plus tôt dans la journée, Mertens a pris la mesure de l'Américaine Sachia Vickery (WTA 83) en deux sets, 6-1, 6-3 en 54 minutes de jeu. En 2017, pour sa première participation en simple à Wimbledon, Mertens avait été battue d'entrée par l'Américaine Venus Williams, qui allait se hisser jusqu'en finale.