Wimbledon: Djokovic en demi-finale, une 1re en Grand Chelem depuis 2016

En demies, le Serbe, ancien N.1 mondial, affrontera l'Argentin Juan Martin del Potro (ATP 4) ou le N.1 mondial espagnol Rafael Nadal. Djokovic n'avait plus atteint les demi-finales d'un Grand Chelem depuis septembre 2016 et la finale perdue à l'US Open devant le Suisse Stan Wawrinka. Le Serbe, 31 ans, s'est imposé sur le gazon londonien en 2011, 2014 et 2015. L'an passé, 'Nole' avait été éliminé en quarts de finale par le Tchèque Tomas Berdych.