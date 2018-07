Wimbledon: Djokovic bat Nadal au bout de 5h de match et rejoint Anderson en finale

Le Serbe Novak Djokovic (ATP 21) s'est hissé en finale de Wimbledon, pour la première fois depuis 2015, après sa victoire en cinq sets dans la deuxième demi-finale qui l'opposait à Rafael Nadal (ATP 1). La rencontre de tennis, d'une grande intensité, a duré 5 heures et 14 minutes et s'est soldée sur le score de 6-4, 3-6, 7-6 (11/9), 3-6 et 10-8.