Vous pensiez tout savoir sur Roland Garros ?

Tournoi du Grand Chelem situé porte d'Auteuil, Roland Garros est aussi le deuxième événement français le plus important en termes de relations publiques, après le Festival de Cannes.

340 millions d'euros : le budget estimé du nouveau stade.

Les travaux ont commencé en 2015 et vont reprendre cette année. Ce projet, qui devait être fini en 2016, aura pris quatre ans de retard.

36 millions d'euros: les primes accordées aux joueursLes organisateurs, tentent sans cesse d'attirer de nouveaux joueurs, pour donner un coup de pouce à ceux qui veulent vivre de leur sport, sans doute, mais aussi, pour être compétitif face aux autres tournois de grand Chelem.

Le Grand Chelem est l'ensemble des quatre plus grands tournois de tennis dans le monde. Voici les tournois du Grand Chelem : l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon, l'US Open.Ce sont également les tournois les plus difficiles à gagner (128 participants).

Cette année, la hausse la plus importante (+17%) est accordée aux éliminés du premier tour, avec 4 millions d'euros de budget supplémentaire.

35 000 euros pour un joueur éliminé au premier tour.

Les deux vainqueurs, hommes et femme, recevront chacun 2,1 millions d'euros.

17,5 millions d'euros : le coût pour France Télévisions et Eurosport pour se partager la retransmission des matchs.Les neuf premiers jours, Eurosport a l'exclusivité de la diffusion entre 11 et 15 heures tandis que France 2, France 3, France 4, voire France O, prennent le relais l'après-midi (toute la journée sur leur site internet). Ensuite, France TV peut diffuser l'intégralité des matchs. A titre de comparaison, les organisateurs de l'US Open perçoivent 60 millions d'euros de droits TV par an, et ceux de Wimbledon, 30 millions d'euros.

340 euros : le prix d'entrée pour une place "hospitalité" achetée par les entreprises pour leurs relations publiques.

Et jusqu'à 86.500 euros pour une loge privative à la quinzaine en bordure du court Philippe-Chatrier, sans oublier les 15.000 euros de droits d'entrée la première année.

Les entreprises s'arrachent ces offres, leur permettant de recevoir leurs invités dans un cadre détendu, pour parler affaires ou non. La longueur des matchs est propice à des échanges sur la longueur pour les travailleurs-spectateurs.

5 millions d'euros : c'est ce payent en moyenne les top sponsors ou "partenaires premium" du Tournoi (Peugeot, Emirates) pour avoir leur nom associé à Roland Garros.

Roland Garros c'est aussi...

69.700 balles utilisées durant la quinzaine en 2016.

55 kilomètres de cordage en 2016.

7000 parapluies vendus en 2016 dans les boutiques du stade.

113.000 sandwichs vendus en 2016 dans les points de restauration du stade.

455.621 spectateurs présents pour en 2016.

Un chiffre attendu en hausse cette année, en partie grâce à l'ajout des quinze terrains.

1200 agents ont été accrédités pour la sécurité

145 personnes sont en charge de l'entretien de ces courts sur l'ensemble du site pendant la quinzaine.

5 : c'est le nombre de couches que contient la terre battue : gros cailloux, gravier, mâchefer, calcaire et brique pilée qui lui donne sa couleur ocre.

250 ramasseurs de balles, âgés de 12 à 16 ans, officient cette année sur tous les courts de la Porte d'Auteuil.

305 arbitres dirigent les rencontres jusqu'à la finale messieurs le 11 juin prochain. Ils sont au total 35 arbitres de chaise et 270 juges de ligne.

Océane Cordier