US Open: Elise Mertens vient à bout de Strycova et file en huitièmes de finale

Elise Mertens (WTA 15) s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'US Open de tennis, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem, vendredi, en disposant de la Tchèque Barbora Strycova (WTA 23) en deux sets: 6-3; 7-6 (7/4). La rencontre a duré deux heures et six minutes.