Une ex-star du foot qualifié pour un tournoi de tennis pro

Paolo Maldini, 49 ans dans une semaine, et son entraîneur de tennis Stefano Landonio, 45 ans, joueront le double du tournoi challenger de Milan à partir du 26 juin après avoir obtenu une wild-card (une invitation, ndlr) en remportant un tournoi rodeo.

Un tournoi rodeo en Italie se déroule sur un week-end et des amateurs peuvent y participer, tandis que les tournois challenger représentent la catégorie inférieure du circuit professionnel ATP.

"Paolo a un bon service, il n'a aucun coup particulièrement fort mais il n'a pas non plus de point faible", a déclaré pour le journal son entraîneur et partenaire Stefano Landonio.

Paolo Maldini est un monument du football international: il a gagné 26 trophées avec l'AC Milan, a joué 126 fois dans l'équipe nationale avec laquelle il a été, entre autres, finaliste du Mondial-1994 et de l'Euro-2000.

Il est actuellement directeur technique du club de football Miami FC en Floride, dans le championnat nord-américain MLS.