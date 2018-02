Un duel entre Bemelmans et Fucsovics pour entamer la campagne en Coupe Davis

C'est par une rencontre entre Ruben Bemelmans (ATP 120) et Marton Fucsovics (ATP 63) que débutera vendredi à 13h30 au Country Hall de Liège (surface dure) le match du premier tour de Coupe Davis entre la Belgique et la Hongrie, selon le tirage au sort effectué jeudi à Liège. Le second simple opposera dans la foulée David Goffin (ATP 7) à Attila Balazs (ATP 227).