Tournoi de Lugano: Elise Mertens et Kirsten Flipkens s'imposent en double

Les deux Belges, qui sont sélectionnées pour le barrage de Fed Cup contre l'Italie le weekend prochain, se sont imposées 6-1, 6-3 en 1 heure de jeu devant les Biélorusses Vera Lapko et Aryna Sabalenka. Plus tôt dans la journée, c'est précisément contre Sabalenka (WTA 61) qu'Elise Mertens (WTA 20) a décroché son troisième sacre WTA, battant la Biélorusse de 20 ans sur le score de 7-5, 6-2. La Louvaniste, 22 ans, avait également éliminé Lapko en demie. C'est le cinquième sacre en double pour Mertens, le deuxième en 2018 après celui acquis à Hobart avec la Néerlandaise Demi Schuurs. Quant à Flipkens, 32 ans, elle décroche son 3e titre en double après ceux de Séoul (2016) et 's-Hertogenbosch (2017).