Tournoi de Lugano: Elise Mertens décroche son troisième titre WTA

Mertens prenait le service de son adversaire dès le troisième jeu, mais elle perdait le sien permettant à son adversaire de revenir à 3-3. Notre compatriote faisait un nouveau break, décisif, à 6-5 avant d'empocher la manche 7-5. Dans le deuxième set, Mertens faisait le break d'entrée (1-0). Elle gaspillait ensuite trois balles de 4-1. Mais elle ne tremblait pas et pouvait servir pour le gain du tournoi.

Sa première balle de match était la bonne: 6-2. Mertens, 22 ans, s'offre un troisième titre WTA, après les deux conquis à Hobart, en 2017 et 2018. La N.1 belge avait aussi disputé l'an passé la finale du tournoi WTA d'Istanbul, perdue contre l'Ukrainienne Elina Svitolina. Mertens et Sabalenka, 20 ans, se retrouveront plus tard en finale du double. Mertens est associée à Kirsten Flipkens, Sabalenka aura pour partenaire sa compatriote Vera Lapko, qui avait été élimée par... Mertens en simple. Mertens et Flipkens sont premières têtes de série en double.