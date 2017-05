Touchée à la cheville, Simona Halep est incertaine pour Roland-Garros

"Je suis arrivée tôt à Paris pour mon traitement", a écrit Halep. "L'IRM montre un ligament déchiré à cause de la chute à Rome. Je garde les doigts croisés pour Roland-Garros et vais faire tout mon possible pour être prête. Les médecins disent que c'est du 50-50 pour l'instant mais il y a eu de l'amélioration depuis dimanche. Nous restons positifs."

Halep avait atteint la finale sur la terre battue parisienne en 2014. Elle avait été battue par la Russe Maria Sharapova.

A Rome, Halep s'est inclinée 4-6, 7-5 et 6-1 face à l'Ukrainienne Elina Svitolina.