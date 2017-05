Steve Darcis se hisse au deuxième tour à Bordeaux

Le N.2 belge, âgé de 33 ans, affrontait le Français Laurent Lokoli, 22 ans, 274e à l'ATP qui bénéficie d'une invitation. Après la perte du premier set 6-7 (5/7), Darcis s'est repris engrangeant la 2e manche 6-3. Le "Shark" a conclu par un 6-3 dans le troisième set. La rencontre a duré 2 heures et 33 minutes.

Darcis sera opposé au 2e tour au vainqueur du duel entre le Français Geoffrey Blancaneaux (ATP 451), qui dispose d'une wildcard, et l'Argentin Maximo Gonzalez (ATP 161). Plus tôt dans la journée, Arthur De Greef (ATP 138) a passé avec succès le cap du 1er tour face au Français Vincent Millot (ATP 159): 6-3 et 6-1 en 1h10 de jeu. De Greef rencontrera au 2e tour l'Argentin Facundo Bagnis (ATP 96/N.7), vainqueur de l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 231), sorti des qualifs, 6-4, 6-1. Darcis et De Greef ont été éliminés, ensemble, lundi au 1er tour du double, 7-6 (7/5), 6-3, par les Australiens Alex Bolt et Thanasi Kokkinakis.