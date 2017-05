Steve Darcis enlève de haute lutte son 10e tournoi Challenger

Ce succès est le 10e, en simple, dans un tournoi Challenger après Helsinki (2007), Corderons (2010), Scheveningen et Trani (2011), Rennes (2014), Noumea (2015), Lyon, Trnava et Eckental (2016). Il compte aussi trois titres en double dans un Challenger: Montauban (2005 avec Stefan Wauters), Tanger (2010 avec Dominik Meffert) et Ostrava (2013 avec Olivier Rochus).