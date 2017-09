Sloane Stephens et Madison Keys s'offrent une première finale en Grand Chelem

Pour la première fois depuis 1985 en Grand Chelem et depuis 1981 à Flushing Meadows, les quatre demi-finalistes étaient américaines, un exploit rarissime dans l'histoire des Grands Chelem, survenu à seulement six reprises.

La première demi-finale entre Sloane Stephens et Venus Williams a tenu toutes ses promesses. Stephens, 85e joueuse mondiale, l'a emporté 6-1, 0-6, 7-5 en 2 heures et 7 minutes.

Privée de compétition pendant onze mois entre août 2016 et juillet dernier à cause d'une blessure à un pied, Stephens pointait à la 957e place à son retour sur le circuit WTA fin juillet.

Elle a depuis enchaîné deux demi-finales, à Toronto et Cincinnati, et a remporté 14 de ses 16 dernières rencontres.

Dans l'autre demi-finale, Madison Keys, 16e mondiale, a dominé sa compatriote Coco Vandeweghe (WTA 22) en deux sets, 6-1, 6-2. La partie a duré 1 heure et 7 minutes.

Stephens et Keys ne se sont affrontées qu'une seule fois, à Miami en 2015. Stephens l'avait emporté 6-4, 6-2. Au niveau du palmarès aussi, Stephens possède un petit avantage, avec quatre titres WTA (Washington DC en 2015, Auckland, Acapulco et Charleston en 2016) contre trois pour Keys (Eastbourne en 2014, Birmingham en 2016 et Stanford cette année).

Il s'agira de la première finale 100% américaine depuis celle de 2002 entre les soeurs Serena et Venus Williams, remportée par Serena.