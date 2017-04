Sharapova: "J'irais à Roland-Garros même pour jouer le tournoi junior..."

"Je serais prête à y aller pour jouer le tournoi junior, s'il le fallait", a réagi Sharapova en conférence de presse. "Tout le monde sait que je suis une compétitrice, et si j'ai une chance d'être qualifiée, je la prendrai. Mais pour le moment je n'y pense pas. Je sais qu'on a beaucoup discuté pour savoir si j'aurai une wild card pour Roland-Garros ou pas, mais je viens de passer 15 mois sans jouer, alors ce tournoi (de Stuttgart) est d'une importance cruciale tout comme les tournois suivants."

Et on peut dire que Sharapova est revenue dans le circuit de la meilleure des manières malgré la pression et le feu des projecteurs. "J'adore être dans ces situations où je dois trouver une solution pour m'en sortir et gagner. C'est l'une des choses que j'aime dans le tennis. Si vous êtes mal, vous devez retourner la situation. Cette sensation m'a manqué."

Sharapova est ensuite revenue plus en détails sur le match en évoquant surtout ses sensations. "Je m'entraîne intensivement depuis janvier et je n'ai recommencé à jouer des matches que ces dernières semaines. Il faut d'abord reforger son corps, et je n'avais pas du tout joué au tennis pendant quelques mois l'année dernière. J'étais rouillée, j'ai fait quelques fautes, mais je m'en suis sortie."

Au prochain tour, Sharapova affrontera sa compatriote Ekaterina Makarova (WTA 43), qui a éliminé la Polonaise Agnieszka Radwanska (WTA 8/N.7) 6-2, 6-4.

Sharapova avait été contrôlée positive au meldonium en janvier 2016 lors de l'Open d'Australie.