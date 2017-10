Seulement 2.700 places pour les supporters belges en finale face à la France

"Il y a 27.098 places dans le Stade Pierre Mauroy. La Fédération Française de Tennis (FFT), responsable de l'organisation de la finale, ne met à la disposition de la Fédération Royale Belge de Tennis que 10% des tickets. Il y a donc 2700 places par jour sur le marché belge", a regretté la fédération belge dans un communiqué mardi.

La vente de places sera organisée via les clubs de tennis. "Les affiliés de Tennis Vlaanderen ou de l'Association Francophone de Tennis peuvent commander des tickets via leur club. Les clubs ont jusqu'au dimanche 8 octobre pour introduire leur commande. Les clubs qui étaient présents lors des rencontres de Coupe Davis précédentes seront récompensés pour leur soutien fidèle et auront une priorité. Les fans qui n'obtiendront pas de places auront une 2e chance mi-octobre lorsque la vente de tickets au public en France commencera via la billetterie du Stade Pierre Mauroy".

La Belgique se déplace à Lille pour y disputer une seconde finale de Coupe Davis en deux ans après une première tentative perdue face à la Grande-Bretagne en 2015 à Gand.

Les Belges se sont qualifiés en éliminant l'Australie en demi-finale au Palais 12 du Heysel alors que la France a écarté la Serbie.