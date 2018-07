Serena Williams se sent visée par les contrôles antidopage

"Et voici le temps d'être contrôlée 'par hasard' et on ne teste à nouveau que Serena", tweete la cadette des soeurs Williams. "Il est prouvé que de toutes les joueuses, je suis celle qui est le plus contrôlée. Discrimination ? Je le pense. Mais je suis prête à tout pour garder le sport clean, alors qu'il vienne, je m'en réjouis".

Serena Williams, 36 ans, est en pleine préparation de l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, qu'elle espère remporter une 7e fois. Elle s'offrirait ainsi un 24e titre majeur et égalerait le record de Margaret Court.

L'Américaine, finaliste de Wimbledon, a reçu mardi une invitation pour le tournoi de Montréal (6-12 août), qu'elle n'a plus disputé depuis 2014.