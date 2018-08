Serena Williams: "Je n'ai pas besoin d'argent ou de plus de titres. Mais je les veux"

En 1999, à l'âge de 17 ans, Serena Williams remportait à l'US Open le premier de ses 23 titres du Grand Chelem. Aujourd'hui, près de vingt ans plus tard, l'Américaine, qui est récemment devenue maman d'une petite fille, est toujours là. Et à Flushing Meadows, où elle a déjà triomphé à six reprises, elle peut égaler le record du nombre de titres du Grand Chelem détenu depuis 1975 par Margaret Court.

