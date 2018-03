Seizième victoire consécutive en 2018 pour Roger Federer

Grâce à cette victoire, Federer, 36 ans, est assuré de rester en tête du classement mondial lors de sa prochaine publication lundi.

"Sauver plusieurs balles de break, notamment au deuxième set, m'a fait du bien et donné confiance. Chung est vraiment un adversaire difficile, notamment en retours de service", a noté le Suisse qui a signé sa 16e victoire en autant de matchs cette saison.

Federer égale le meilleur début de saison de sa carrière réalisé en 2006. "Ca fait toujours méga-plaisir de commencer l'année aussi bien. J'ai la possibilité de battre mon propre record, ça donne beaucoup confiance pour la suite de la saison, parce que même si à un moment tu joues moins ou moins bien, tu as accumulé tellement de points en début de saison que tu es plus serein (...) Quand tu gagnes, tout est simple, tu as de la confiance, tout est clair, c'est presque pas la réalité. " a confié le Suisse qui a enregistré sa 60e victoire à Indian Wells.

Pour sa 11e demi-finale à Indian Wells, il sera opposé samedi à une autre jeune pousse du tennis Borna Coric, 21 ans et 49e mondial. Le Croate a bataillé plus de 2h22 avant de se défaire du géant (2m03) sud-africain Kevin Anderson, 9e au classement ATP, 2-6, 6-4, 7-6 (7/3).