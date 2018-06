Roland-Garros: Simona Halep qualifiée pour sa quatrième finale en Grand Chelem

Outre l'accession en finale, ce match était primordial pour les deux joueuses car la place sur le trône de la WTA était également en jeu. Muguruza, lauréate à Roland-Garros (2016) et Wimbledon (2017), est littéralement passée à côté du premier set. Perdant chacun de ses quatre engagements et réalisant 14 fautes directes pour seulement 2 coups gagnants, elle a logiquement concédé la première manche (6-1). Plus complète et régulière, Halep, pourtant menée 2-4 dans le second set, a pris deux fois le service de l'Espagnole de 24 ans pour valider son ticket pour la finale. Malgré son statut de N.1 mondiale, Simona Halep n'a pas encore remporté un tournoi en Grand Chelem. La Roumaine n'est désormais plus qu'à une victoire de gommer cette anomalie. La droitière de Constanta a déjà été battue deux fois en finale à Paris, en 2014 par la Russe Maria Sharapova, puis en 2017 par la Lettone Jelena Ostapenko. En finale, Halep attend la gagnante du duel entièrement américain entre Sloane Stephens (WTA 13) et Madison Keys (WTA 10), prévu dans la foulée sur le court Philippe-Chatrier.