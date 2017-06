Roland-Garros: Nadal rejoint Wawrinka en finale

L'Espagnol, 31 ans, s'est qualifié en dominant facilement le jeune Autrichien Dominic Thiem, 7e mondial, le seul joueur qui l'avait battu cette saison sur terre battue, en trois sets 6-3, 6-4, 6-0 dans un match à sens unique d'à peine plus de deux heures.

La première demi-finale avait au contraire été un marathon (4h34 min) remporté par Wawrinka contre le N.1 mondial, le Britannique Andy Murray, en cinq sets 6-7 (6/8), 6-3, 5-7, 7-6 (7/3), 6-1.

Le Majorquin, en quête de son dixième titre en autant de finales à Paris, sera le favori dimanche. Il mène 15 à 3 dans ces duels avec le Vaudois. Mais ce dernier pourra s'appuyer sur son bilan en finales de Grand Chelem: trois titres en trois matchs à l'Open d'Australie en 2014, à Roland-Garros en 2015 et à l'US Open en 2016.

A Melbourne, c'est contre Nadal qu'il avait remporté son premier trophée majeur, dans un match où l'Espagnol n'avait pas pu défendre normalement ses chances à cause d'une blessure au dos. "Avec Rafa, ce match n'a rien changé. Il reste un monstre. Il est pratiquement injouable à Roland-Garros. Cela va être difficile. Mais sur une finale tout peut arriver", a dit le Suisse, 3e mondial.

Nadal à sens unique

Le match Nadal-Thiem était très attendu à cause de la victoire de l'Autrichien en quarts de finale à Rome, et aussi parce que le jeune joueur de 23 ans venait d'infliger une correction au tenant du titre, Novak Djokovic, au tour précédent. Mais Nadal, s'il n'est encore que 4e mondial, est le N.1 sur sa surface préféré. Il avait aussi dominé deux fois l'Autrichien cette saison en finale de Barcelone et de Madrid.

Si Thiem a remporté le premier jeu sur le service de Nadal, le suspense s'est assez vite dégonflé. L'Espagnol a sauvé sept balles de break sur les 7 qu'il a eu à affronter, en servant particulièrement bien dans ces moments cruciaux. Il a couru aux quatre coins du terrain à son habitude et puni l'Autrichien avec son fameux coup droit.

Thiem a continué à taper comme un sourd - son coup droit est le plus rapide du circuit - mais en commettant beaucoup d'erreurs et sans pouvoir déstabiliser Nadal. Il s'est effondré dans le dernier set.

"C'est un sentiment incroyable de revenir en finale ici à Paris, dans le tournoi le plus important de ma carrière", a dit l'Espagnol, qui n'a perdu que 29 jeux en six matchs depuis le début du tournoi. "Wawrinka? Il joue un tennis incroyable, ça va être une finale très difficile", a-t-il ajouté.

Entre Murray et Wawrinka, l'opposition de style a été caricaturale. L'Écossais a ramené un nombre incroyable de balles et c'est le Suisse qui a fait presque tous les points gagnants (87) et toutes les fautes (77).

Wawrinka aurait pu se faciliter la tâche en saisissant ses occasions dans les deux manches qu'il a perdues. Il a eu une balle de set dans la première manche et eu deux fois un break d'avance dans la troisième. Il a dû attendre le dernier set pour que le finaliste sortant plie enfin.