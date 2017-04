Roland Garros: les primes vont augmenter de 12%

Le total des primes atteint désormais 36 millions d'euros alors que l'écart entre les gains récoltés par les vainqueurs et ceux par les éliminés des premiers tours tend à se réduire. Le vainqueur de Roland Garros, tant chez les messieurs que chez les dames, va toucher 2,1 millions d'euros, soit 100.000 euros de plus qu'en 2016, alors qu'un battu du premier tour repartira avec 35.000 euros.

Par ailleurs, la Fédération française de tennis se prononcera le 15 mai sur la question de délivrer, ou non, une invitation à la Russe Maria Sharapova. La décision sera postée sur Facebook le 16 mai. Après quinze mois de suspension pour dopage, l'ex-numéro 1 mondiale, lauréate de cinq trophées majeurs, dont deux à Paris (2012, 2014), effectue son retour mercredi à l'occasion du tournoi de Stuttgart grâce à une invitation. La Russe, qui n'a plus de classement mondial en raison de son absence, va bénéficier aussi d'invitations à Madrid et Rome, des "wild-cards" qui divisent le circuit. Les Internationaux de France auront lieu du 28 mai au 11 juin.