Roland Garros: l'incroyable histoire de Trungelliti, revenu en voiture avec sa mamie, de Barcelone à Paris

Mais il avait déjà migré vers la Catalogne... Il a choisi de parcourir le millier de kilomètre le séparant de Paris en voiture avec sa mère, son frère et... sa grand-mère de 89 ans qui, vraisemblablement, ne comprend rien au tennis. "Elle ne sait pas comment on compte les points. Et jusqu'à ce que les spectateurs applaudissent, elle n'avait pas compris que le match était terminé."

Il faut dire que Trungelliti n'a pas ménagé sa mamie depuis dimanche matin lorsqu'on lui a appris qu'il était le premier de la liste des lucky loser pour remplacer Kyrgios. "Ma grand-mère était sous la douche quand je lui ai dit: 'Bon maintenant on part pour Paris'", a expliqué l'Argentin rompu aux longues distances en voiture. "Pour nous en Argentine, si vous ne vivez pas à Buenos Aires, parcourir 1.000 kilomètres, ce n'est rien. Vous pouvez rouler 1.000 kilomètres et ne pas croiser une seule ville."

Sur le court, il aura donc droit à un autre tour de piste, face à Marco Cecchinato (ATP 72) qui risque d'être un peu à plat. L'Italien s'est imposé 10-8 au cinquième et après 3h41 de jeu face au Roumain Marius Copil.