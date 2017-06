Roland Garros: Jelena Ostapenko remporte son premier tournoi du Grand Chelem

Ostapenko, 20 ans, n'avait jusqu'ici disputé que trois finales, à Charleston cette année, à Doha l'an passé et à Québec City en 2015. Elle disputait Roland-Garros pour la deuxième fois de sa carrière. L'an passé, elle avait été éliminée au premier tour.

Durant ces deux semaines parisiennes, Ostapenko a éliminé successivement l'Américaine Louisa Chirico (WTA 128), la Portoricaine Monica Puig (WTA 41), l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 42), l'Australienne Samantha Stosur (WTA 22), la Danoise Caroline Wozniacki (WTA 12) et, le jour de son anniversaire, la Suissesse Timea Bacsinszky (WTA 31) en demi-finale.

Dans ce premier duel entre les deux joueuses, le premier set a été disputé. Ostapenko a d'emblée pris le service d'Halep. La Roumaine a aussitot répliqué (1-1). Un nouveau break d'Ostapenko a été suivi d'un contre-break d'Halep (3-3). Halep a remporté la première manche en prenant le service de son adversaire (4-6).

Dans le deuxième set, Halep a pris le premier service d'Ostapenko et s'est portée 0-3. Ostapenko a renversé la situation pour mener 4-3. La Lettone a remporté le set 6-4.

Dans la dernière manche, Halep faisait le break en premier (1-3), Ostapenko répliquait tout de suite et revenait à 3-3. La Lettone faisait ensuite le break pour se porter à 4-3. Elle n'a plus lâché le moindre jeu pour remporter le match (6-3) et devenir première Lettone à gagner un tournoi du Grand Chelem.

Ostapenko succède au palmarès à l'Espagnole Garbine Muguruza.