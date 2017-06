Roland Garros: Elina Svitolina en quarts après avoir frôlé le pire

Svitolina est en effet passée tout près de l'élimination quand elle a été menée 0-30 sur son service à 2-5 dans le dernier set. Elle s'en est finalement sortie en alignant cinq jeux et en remportant 20 des 24 derniers points du match. L'Ukrainienne de 22 ans a ainsi mis fin au beau parcours de Martic (ex-42e mondiale en 2012), qui s'était frayé un chemin jusqu'en huitièmes de finale alors qu'elle revient d'une longue blessure au dos et n'a repris la compétition qu'en avril dans des tournois secondaires. Elle sera opposée à Simona Halep, N.4 mondiale, en quarts. La Roumaine n'a fait qu'une bouchée, deux fois 6-1, de l'Espagnole Carla Suarez Navarro (WTA 23), pourtant spécialiste de la surface. Svitolina, déjà quart-de-finaliste à Paris en 2015 et récemment victorieuse du tournoi de Rome, n'a jusque-là jamais dépassé ce stade de la compétition en Grand Chelem.