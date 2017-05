Roland Garros : "Arthur De Greef peut espérer être dans le Top 100"

C'est ainsi que Richard Gasquet (ATP 25) a commenté sa qualification pour le deuxième tour, lundi soir, à Roland Garros aux dépens d'Arthur De Greef (ATP 127). Le Français, 30 ans, qui n'a pas été épargné par les pépins physiques depuis le début de l'année - opération de l'appendicite, blessure au dos - était tout heureux d'avoir écarté le Ucclois de 25 ans, en quatre sets, 6-2, 3-6, 6-1, 6-3, sur le court Suzanne Lenglen.

"Ce n'était pas évident. Je manque un peu de compétition et c'est surtout difficile de tenir le tempo du match", a-t-il expliqué. "Je suis encore un peu juste au niveau du service, de la force dans les jambes, le rythme, à droite, à gauche. Je suis content de m'être accroché jusqu'au bout. J'essaie de revenir le mieux possible et je pense que ce match me fera du bien."

Quart de finaliste l'an dernier sur la terre battue parisienne, Richard Gasquet eut également quelques mots sympathiques à l'égard d'Arthur De Greef, qui disputait son tout premier match dans un tournoi du Grand Chelem, et qu'il avait découvert via internet. "J'ai regardé ses matches, je savais comment il jouait. Aujourd'hui, tu peux voir beaucoup de vidéos sur les autres joueurs, je savais à peu près comment il jouait en arrivant sur le court. Il peut espérer être dans le Top 100, il a un bon revers, il sert bien, il court très bien. Il avait battu Cuevas au Brésil. C'est un bon joueur. Il a des qualités. Il manque peut-être un peu d'expérience mais il a le niveau, il n'y a aucun doute là-dessus."