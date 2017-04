Roger Federer vient à bout de Rafael Nadal et s'adjuge son 3e titre en 2017 (Vidéo)

Federer a fait le break à 5-3 dans la première manche età 5-4 dans la deuxième. Il a plié la rencontre sur sa première balle de match. A 35 ans, Federer enlève son 91e titre ATP, le troisième de l'année après l'Open d'Australie, où il avait déjà pris la mesure de Nadal en finale, et Indian Wells. Federer s'était déjà imposé en Floride en 2005 et 2006. Il s'agissait du 37e duel entre le Suisse et l'Espagnol. Celui-ci avait une saveur particulière: c'est en effet à Miami, en 2004, que Federer et Nadal se sont affrontés pour la première fois. L'Espagnol, alors âgé de 17 ans, avait surpris au 3e tour (6-3, 6-3) son aîné qui venait de remporter, comme cette année, l'Open d'Australie et Indian Wells. Nadal mène toujours 23 à 14 dans les confrontations entre les deux joueurs. Nadal, 30 ans, visait un 70e titre ATP et un premier sacre à Miami, l'un des rares Masters 1000 qui manquent à son palmarès.

Dans la foulée de sa victoire, le champion suisse a déclaré qu'il ne participerait probablement pas aux tournois sur terre battue avant Roland-Garros, en mai prochain.