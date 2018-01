Roger Federer remporte son sixième Open d'Australie

Federer, qui a conservé son titre, décroche sa 6e couronne à Melbourne. Quatorze années se sont écoulées depuis le premier enlevé dans l'été austral. Grâce à ses succès en 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 et 2018, il rejoint l'Australien Roy Emerson et le Serbe Novak Djokovic également lauréats à six reprises.

Cette nouvelle victoire porte désormais à 20 titres, en 30 finales, ses couronnes en Grand Chelem, nouveau record absolu. Ils se répartissent comme suit: 6 titres en Australie (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 et 2018), 1 à Roland Garros (2009), 8 à Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017) et 5 à l'US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

Il disputait son 72e tournoi du Grand Chelem en Australie. Federer, qui a battu Cilic pour la 9e fois en dix rencontres, compte désormais 96 titres en 145 finales sur le circuit. Outre ses 20 titres en Grand Chelem, il compte 6 victoires au Masters et 27 en Masters 1000.

