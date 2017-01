Roger Federer remporte son cinquième Australian Open

Les deux hommes s'affrontaient pour la 35e fois, la neuvième en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Federer n'avait plus battu l'Espagnol dans une finale de Grand Chelem depuis dix ans, à Wimbledon en 2007.

Nadal menait d'ailleurs 23 à 11 dans leurs confrontations. C'est pourtant le Suisse qui prenait le meilleur départ et empochait la première manche, 6-4. Nadal répliquait aussitôt et revenait à une manche partout (3-6).

Le troisième set offrait un festival de Federer: 6-1. Encore une fois, Nadal revenait dans le coup et s'offrait la quatrième manche, 3-6. Avant l'entame du cinquième set, Federer a demandé un time-out médical.

Cette manche décisive commençait on ne peut mieux pour Nadal, qui faisait le break pour mener 0-2 puis 1-3, mais c'est lui qui a fini par craquer, le Suisse marquant les cinq derniers jeux du match. Federer n'a pas pu retenir quelques larmes juste après la balle de match. Federer, 35 ans, s'était déjà imposé en 2004, 2006, 2007, 2010. Il décroche le 18e titre en Grand Chelem de sa carrière, le premier depuis Wimbledon 2012.

Il améliore le record qu'il détenait déjà, devant Nadal et Pete Sampras (14). Federer s'était arrêté pendant six mois l'an dernier pour soigner une blessure à un genou et jouait son premier tournoi officiel de la saison, avec la tête de série N.17 conforme à son 17e rang mondial. Federer, 35 ans, devient le deuxième joueur le plus âgé à remporter un tournoi du Grand Chelem après l'Australien Ken Rosewall.