Roger Federer redevient N.1 mondial après 5 ans et bat le record d'Agassi

Avec ce succès, Federer est assuré de récupérer le trône du tennis masculin, un peu plus de cinq ans après l'avoir quitté. Au passage, le Suisse, âgé de 36 ans et six mois, pulvérise le record de l'Américain Andre Agassi, qui s'était hissé au sommet de l'ATP à tout juste 33 ans.

Le Maestro suisse était devenu N.1 mondial pour la dernière fois le 29 octobre 2012.

Federer, lauréat de 96 titres sur le circuit ATP, dont 20 en Grand Chelem, s'est déjà imposé à deux reprises à Rotterdam, en 2005 et 2012.

Il retrouvera le Russe Daniil Medvedev (ATP 57) ou l'Italien Andreas Seppi (ATP 81).