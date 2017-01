Roger Federer, en grande forme, s'offre un 13e quart de finale à Melbourne

Federer, 17e mondial après s'être arrêté pendant six mois, affrontera pour une place en demi-finale l'Allemand Mischa Zverev (50e), tombeur du Britannique Andy Murray.

Le Suisse, âgé de 35 ans, disputera son treizième quart de finale à Melbourne et son 49e en Grand Chelem.

Auteur d'une démonstration au tour précédent contre le Tchèque Tomas Berdych, 10e mondial, complètement dépassé, il a dû s'employer davantage face à l'un des joueurs les plus rapides du circuit et a démontré une très grande forme au service et une belle fraîcheur physique.

Le Japonais lui a opposé une résistance farouche pendant le premier et le 4e set. Dans le cinquième set, Nishikori a semblé souffrir de la hanche. Il a appelé le kiné pour se faire masser.

Dans la première manche, Federer était revenu de 1-5 à 5-5 avant de s'incliner dans le tie-break.

"Je ne jouais pas mal, mais le court est rapide et tout va très vite. C'était dur de ne pas gagner ce premier set après tous ces efforts, mais ça a fini par payer", a dit Federer aux spectateurs de la Rod Laver Arena.

Passé devant, Federer s'est laissé distancer dans un quatrième en manquant quelques occasions. "Il s'est accroché, il a bien joué sur les points importants. (Avant le cinquième) Je me sentais bien, je me suis dit que je m'étais entraîné dur pendant l'intersaison. Il avait un très bon bilan dans les matchs en cinq sets. C'est une victoire très importante dans ma carrière", a dit le Suisse, qui sera évidemment archi favori contre Mischa Zverev.

"J'ai vu son match contre Andy. Je n'arrivais pas à y croire. J'aime beaucoup Mischa, il a un beau jeu vers l'avant. C'est dur pour Andy, mais Mischa a mérité la victoire", a dit Federer.

Le Suisse compte un record de 17 victoires en Grand Chelem, la dernière à l'US Open en 2012, et aussi 10 finales. Il s'est imposé à quatre reprises en Australie (2004, 2006, 2007 et 2010).