Rafael Nadal va effectuer sa rentrée au tournoi de tennis ATP 500 d'Acapulco

'Rafa' avait dû abandonner contre le Croate Marin Cilic en quarts de finale du dernier Open d'Australie à cause d'une blessure à la jambe. Après plus d'un mois d'absence, le Majorquin de 31 ans défiera au premier tour son compatriote Feliciano Lopez (ATP 38) dans un duel de gauchers à Acapulco.

Lopez, 36 ans, est un redoutable client sur surface rapide, en témoigne ses victoires sur Nadal lors de leur deux dernières confrontations. 'Feli' s'était imposé à Shanghai en 2014 en deux sets et à Cincinnati en 2015 en trois sets serrés.

"Je suis heureux d'être là, j'ai bien récupéré depuis Melbourne. J'ai recommencé l'entraînement intensif la semaine dernière et je me sens prêt", a déclaré l'homme aux 16 titres en Grand Chelem. "Les blessures font partie de ma carrière. C'est difficile, surtout quand on se sent compétitif comme je l'étais en Australie. Malheureusement, c'est arrivé et je ne peux plus me plaindre. Je dois continuer à me battre et travailler."

Première tête de série, Nadal va devoir faire face à une féroce concurrence à Acapulco, où sont engagés Alexander Zverev (ATP 5), Dominic Thiem (ATP 6), Jack Sock (ATP 10) ou encore Kevin Anderson (ATP 8) et Juan Martin Del Potro (ATP 9).

Sam Querrey (ATP 11), vainqueur en finale du 'Taureau de Manacor' l'année dernière, sera également présent pour défendre sa couronne.