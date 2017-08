Rafael Nadal redevient N.1 mondial

Nadal, vainqueur également à Monte Carlo, Barcelone et Madrid cette année, totalise 7.645 points, 535 de plus que Murray. L'Espagnol passera sa 142e semaine au sommet du ranking mondial. Forfait pour le tournoi ATP de Cincinnati, le Suisse Roger Federer reste en troisième position (7.145). L'Allemand Alexander Zverev poursuit sa progression et passe au sixième rang de la hiérarchie mondiale, dépassant le Croate Marin Cilic, septième.

Vainqueur dimanche de son premier Masters 1000 à Cincinnati, le Bulgare Grigor Dimitrov gagne deux places et devient 9e, le meilleur résultat de sa carrière.

Côté belge, David Goffin, éliminé au premier tour à Cincinnati, reste 13e. Steve Darcis, qui a déclaré forfait au 2e tour du Challenger de Meerbusch, perd une place (65e). Le troisième Belge dans le top-100, Ruben Bemelmans, progresse de cinq positions et est 95e. Notons aussi la belle progression de Julien Cagnina. Sa victoire dimanche au tournoi ITF de Coxyde lui fait gagner 41 places. Il pointe en 359e position.