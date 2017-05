Rafael Nadal, adversaire de David Goffin en quarts de finale

Rafael Nadal (N.4), 30 ans, 5e joueur du monde, a disposé au 3e tour jeudi soir de l'Australien Nick Kyrgios, 22 ans, 20e au classement ATP, en deux sets - 6-3, 6-1, et 1 heure 12 minutes de jeu.

David Goffin, 10e joueur mondial et 9e tête de série, s'était qualifié en écartant le Canadien Milos Raonic, 6e mondial et 5e tête de série, 6-4, 6-2 en 1 heure et 14 minutes plus tôt dans la journée.

Le Liégeois, qui n'avait jamais été plus loin que le 2e tour à Madrid avant cette année, se retrouve en quarts de finale d'un Masters 1000 pour la seconde fois de la saison, après Monte Carlo. Il y avait été sorti par Nadal précisément en demi-finales (6-3, 6-1) lors de leur toute première confrontation sur le circuit.

Rafael Nadal a remporté le tournoi de Barcelone le week-end dernier dans la foulé de sa victoire au Masters 1000 de Monte Carlo une semaine plus tôt.