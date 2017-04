Rafael Nadal a remporté le tournoi de Monte Carlo pour la 10e fois

Rafael Nadal, tombeur de David Goffin (ATP 13) samedi en demi-finales, s'impose pour la 10e fois à Monte Carlo, en 11 finales disputées. Sa seule défaite en finale sur le Rocher a été concédée face au Serbe Novak Djokovic en 2013. Cette année, Djokovic a été sorti en quarts par David Goffin. Le Majorquin de 30 ans s'est offert un 70e titre ATP. Il n'avait plus remporté de tournoi depuis sa victoire à Barcelone il y a un an. Nadal avait perdu les trois finales qu'il avait disputées cette année avant d'arriver à Monte Carlo: à l'Open d'Australie, à Acapulco et à Miami, trois tournois sur surface dure. Rafael Nadal est en outre devenu le joueur le plus titré sur terre battue dans l'ère professionnelle, avec 50 titres.