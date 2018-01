Rafael Nadal a conservé la 1ère place au classement ATP

La rapide élimination, dès le 2e tour, de David Goffin à l'Open d'Australie n'a pas eu d'effets sur le Liégeois lundi dans le nouveau classement mondial des joueurs de tennis. Le N.1 belge, qui avait joué les quarts de finale en 2017, a conservé sa 7e place.

Goffin est désormais le seul Belge dans le Top 100. Steve Darcis a perdu 15 places et se retrouve 103e. Le 'Shark' avait atteint le 3e tour l'an dernier à Melbourne. Il était absent cette année en raison d'une blessure au coude.

Au sommet du classement, Rafael Nadal a conservé la 1e place. L'Espagnol a abandonné en quart de finale. Il était finaliste l'an dernier. Il voit Roger Federer, qui a conservé son titre - son 6e en Australie et le 20e en Grand Chelem - revenir à 155 points.

Le Croate Marin Cilic, battu en cinq sets en finale, progresse de la 6e à la 3e place.

A l'inverse, le Suisse Stan Wawrinka quitte le Top 10. Demi-finaliste l'an dernier, il n'a pas franchi le 2e tour à Melbourne. Il recule du 7e au 15e rang.

Les grands bénéficiaires de la quinzaine australienne sont les demi-finalistes surprenants et malheureux. Le Britannique Kyle Edmund a bondi de 23 places et se retrouve 26e, son meilleur classement à 26 ans. Hyeon Chung réalise une progression de 29 places et intègre le Top 30 au 29e rang. A 21 ans, le Sud-Coréen obtient lui aussi son meilleur classement.