Qui sera la relève des trentenaires du Top 5?

Dans les années 70 et 80, les vainqueurs des tournois du Grand Chelem ont battu des records de précocité. Björn Borg avait 18 ans et 10 jours lorsqu'il a remporté son premier Roland Garros, en 1974. Mats Wilander était encore plus jeune lorsqu'il s'est imposé à la porte d'Auteuil en 1982 (17 ans et 293 jours) et Boris Becker a choqué le monde du tennis lorsqu'il est devenu, en 1985, le plus jeune vainqueur de Wimbledon de tous les temps (17 ans et 227 jours). Aujourd'hui, le recordman est toujours Michael Chang qui a remporté son seul tournoi du Grand Chelem au printemps 1989 à Roland Garros, alors qu'il n'avait que 17 ans et 110 jours.

