Première victoire en Grand Chelem pour Van Uytvanck depuis deux ans

Sortie des qualifications, la Grimbergeoise de 23 ans a fait mordre la poussière 6-3, 7-5 à la jeune Japonaise Noami Osaka (WTA 55), 19 ans, l'une des étoiles montantes du tennis féminin.

"J'étais fort stressée sur la fin", confia-t-elle. "Quand j'ai vu sa dernière balle atterrir dans le filet, ce fut un vrai soulagement. M'être extirpée des qualifications m'a donné beaucoup de confiance et dans l'ensemble, j'ai bien joué. Lorsque j'ai réalisé que je pouvais gagner, je me suis tendue, mais j'ai continué à l'agresser, notamment sur sa deuxième balle. C'est ce qui a fait la différence. Je suis tellement contente d'avoir gagné ce match."

Il s'agit de la première victoire d'Alison Van Uytvanck dans un tournoi du Grand Chelem depuis deux ans, lorsqu'elle avait battu, ici même à Roland Garros, la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova, en route vers une folle épopée jusqu'en quart de finale.

"C'est chouette ici. Il y avait une belle ambiance dans les tribunes. Je vais rester encore un peu plus longtemps", sourit-elle, alors qu'elle attendait de connaître son adversaire du deuxième tour. Il s'agira de la gagnante du match qui oppose, en fin de journée, la Polonaise Agnieszka Radwanska (WTA 10), 28 ans, à la Française Fiona Ferro (WTA 208).

"Peu importe. Il ne peut plus rien m'arriver désormais. L'année dernière a été particulièrement pénible avec toutes ces blessures, mais là, je suis à nouveau en bonne santé. Cela fait plaisir de pouvoir rejouer son tennis habituel et j'espère réintégrer rapidement le Top 100. Je vais savourer ce moment, puis bien me préparer pour jeudi."