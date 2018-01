Open d'Australie: Elise Mertens en demi-finale

En deuxième match de la journée sur la Rod Laver Arena, Mertens s'est assurée de poursuivre son parcours de rêve dans cet Open australien, auquel elle participe dans le tableau final pour la toute première fois. Elle se retrouve dans le dernier carré sans avoir perdu un seul set en chemin, et après avoir surpris les observateurs de tous pays par son assurance et un service impressionnant.

Après avoir réalisé deux fois le break dans le premier set, la Belge n'a pas immédiatement réussi à boucler cette manche sur son service, mais a fini par l'empocher en un peu plus de 40 minutes, 6-4. Elle a ensuite débuté le second set sur les chapeaux de roue, breakant d'entrée son adversaire et s'envolant au score pour conclure la partie avec un set "parfait" dans les points: 6-4 6-0.

Elle devra désormais attendre la soirée australienne pour connaitre son adversaire des demies: l'Espagnole Carla Suárez Navarro (WTA 39) ou la Danoise Caroline Wozniacki (WTA 2/N.2).

"Je n'ai pas de mots"

"I'm out of words !", s'exclama-t-elle. "Je n'ai pas de mots. Je suis envahie par tant d'émotions". Elise Mertens (WTA 37) a créé l'exploit mardi à l'Open d'Australie pour se hisser pour la première fois de sa jeune carrière en demi-finale d'une levée du Grand Chelem. Dans la Rod Laver Arena, la Limbourgeoise, 22 ans, a joué comme dans un rêve pour terrasser l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 4), 23 ans, la favorite des bookmakers, 6-4, 6-0 en 1h13 de jeu.

"J'ai donné tout ce que j'avais. Je me suis battue. Je suis devenue un peu nerveuse sur la fin, mais j'ai joué mon jeu et cela s'est bien passé", confia la numéro un belge à même le court après sa victoire. "Svitolina se déplace très bien et elle était bien rentrée dans la partie. Je savais donc ce serait difficile. J'ai donc essayé de jouer de manière très agressive, de la faire beaucoup bouger et de venir un peu plus souvent au filet".

Elise Mertens est devenue la première joueuse belge à atteindre les demi-finales à l'Australian Open depuis une certaine Kim Clijsters en 2012. Les Australiens étaient évidemment au courant et c'est ainsi qu'il lui fut demandé si elle n'avait pas un message à faire passer à son mentor, chez qui elle s'entraîne.

"En flamand ?", répondit-elle. Non, en anglais, afin que toute la Rod Laver Arena en profite. " 'Bonjour Kim. Merci de me suivre. Je sais que tu m'as envoyé un message avant mon match et hier également. Simplement, ne sois pas trop stressée'. Je vous assure, elle était fort stressée lors de mon précédent match. Elle me l'avait raconté. 'Merci Kim d'avoir regardé. Cela singifie beaucoup pour moi. J'essaie de marcher sur tes traces cette semaine' ", conclut-elle sous les applaudissements du public.

11e Belge à accéder aux demies d'un Grand Chelem

Elise Mertens a réussi un exploit qui la place déjà dans un groupe assez fermé, celui des Belges ayant réussi, en tennis, à atteindre les demi-finales d'un des tournois du Grand Chelem, les rendez-vous les plus prestigieux de ce sport. Chez les femmes, elle est seulement la 6e à y arriver, dans la lignée de Justine Henin, Kim Clijsters ou encore Yanina Wickmayer.

DAMES

- Nelly Adamson: finaliste Roland-Garros 1938 (victorieuse en tant que Française en 1948, finaliste en 1949 et demi-finaliste en 1954)

- Justine Henin: gagnante Open d'Australie 2004, gagnante Roland-Garros 2003, 2005, 2006 et 2007, gagnante US Open 2003 et 2007, finaliste Open d'Australie 2006 et 2010, finaliste Wimbledon 2001 et 2006, finaliste US Open 2006, demi-finaliste Open d'Australie 2003, demi-finaliste Roland-Garros 2001, demi-finaliste Wimbledon 2002, 2003 et 2007

- Kim Clijsters: gagnante Open d'Australie 2011, gagnante US Open 2005, 2009 et 2010, finaliste Open d'Australie 2004, finaliste Roland-Garros 2001 et 2003, finaliste US Open 2003, demi-finaliste Open d'Australie 2002, 2003, 2006, 2007 et 2012, demi-finaliste Roland-Garros 2006, demi-finaliste Wimbledon 2003 et 2006

- Yanina Wickmayer: demi-finaliste US Open 2009

- Kirsten Flipkens: demi-finaliste Wimbledon 2013