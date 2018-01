Open d'Australie: Cilic en demi-finales suite à l'abandon de Nadal

Nadal a demandé un temps mort médical au milieu du quatrième set pour se faire masser le haut de la jambe droite. Par la suite, il n'a plus été capable de courir normalement. Même sans cette blessure, le Majorquin aurait peut-être perdu le match car Cilic lui posait d'énormes problèmes depuis le début en jouant du grand tennis.

"Nous étions en train de faire un grand match tous les deux. C'est vraiment dommage pour Rafa, qui est un grand combattant, que ça se termine comme ça", a dit Cilic, 29 ans.

Nadal, 31 ans, s'était remis d'une précédente blessure, au genou, qui l'avait contraint à l'abandon pendant le Masters à Londres en novembre, après sa défaite face à David Goffin. Il avait été finaliste à Melbourne l'an passé contre Roger Federer.

Après son abandon, il n'y a plus que trois têtes de série dans le tournoi, Cilic (N.6) d'une part, et Federer (N.2) et Tomas Berdych (N.19) de l'autre, qui s'affronteront mercredi en quarts.

Cilic se retrouve pour la deuxième fois dans le dernier carré du premier tournoi du Grand Chelem. En 2010, il avait été éliminé en demi-finales par le Britannique Andy Murray. Ce sera la cinquième demi-finale en Grand Chelem pour le vainqueur de l'US Open 2014.

Cilic affrontera en demi-finales le Britannique Kyle Edmund (ATP 49), qui a créé la surprise en éliminant le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 3) en quatre sets 6-4, 3-6, 6-3, 6-4.

Edmund, Anglais, né en Afrique du Sud il y a 23 ans et résident des Bahamas, est le premier Britannique, en dehors de Murray, cinq fois battu en finale, à atteindre les demi-finales à l'Open d'Australie depuis plus de 40 ans (John Lloyd en 1977). Avant de débarquer à Melbourne, il n'avait qu'un huitième de finale (US Open 2016) à faire valoir dans son palmarès lors de ses 13 premières participations à un tournoi du Grand Chelem.