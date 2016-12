Open d'Australie: augmentation de 14% de la dotation

Les vainqueurs du tableau masculin et féminin toucheront chacun 3,7 millions de dollars (2,5 millions d'euros), alors qu'une élimination au premier tour permettra tout de même de repartir avec 50.000 dollars (34.800 euros).

"Il était particulièrement important pour nous d'augmenter la dotation pour les joueurs qui sont éliminés lors des premiers tours et en qualifications", a justifié Craig Tiley, le directeur du tournoi. "Nous sommes toujours à la recherche de moyens pour améliorer la vie de tous les joueurs du circuit, et pas seulement ceux du top 100. Pour 2017, le prize-money pour les trois tours de qualifications a augmenté de 39% avec une prime de 25.000 dollars (17.400 euros) pour les joueurs éliminés au dernier tour de qualifications."

Une élimination au 2e tour du tableau final à Melbourne rapporte 80.000 dollars (55.700 euros), pour 130.000 dollars (90.500 euros) au 3e et 220.000 dollars (153.300 euros) pour le 4e.

La dotation de l'Open d'Australie a ainsi plus que triplé depuis 2001, alors qu'elle était à ce moment-là de 13,9 millions d'euros (9,7 millions), et elle est de 10 millions plus élevée par rapport à 2014.

L'Open d'Australie se déroule du 16 au 29 janvier.