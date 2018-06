Nadal reprend la 1e place à Federer, Goffin reste 9e

Federer s'était installé à la 1e place lundi dernier au lendemain de sa victoire au tournoi de Stuttgart. Il la cède de nouveau à Nadal à la suite de sa défaite dimanche à Halle, où il était le tenant du titre. Le Suisse devait s'imposer pour rester numéro 1 mais il s'est incliné 7-6 (8/6), 3-6, 6-2 face au Croate Borna Coric. C'est donc Nadal qui prend la 1e place pour la 3e fois de l'année, entamant sa 178e semaine dans cette position tant convoitée. Depuis le début de la saison, Nadal et Federer, qui se sont partagé les six derniers tournois du Grand Chelem, ne cessent de se déloger l'un l'autre du fauteuil de N.1. Borna Coric profite lui de sa position sur le gazon allemand pour passer de la 34e à la 21e place. Vainqueur au Queen's, le Croate Marin Cilic troque sa 6e place pour un 5e rang, le Bulgare Grigor Dimitrov glissant à la 6e position. Battu par Cilic en finale, le Serbe Novak Djokovic progresse de cinq rangs et se retrouve 17e. L'ancien numéro 1 mondial n'avait plus disputé de finale depuis celle remportée à Eastbourne le 30 juin 2017. Battu au 1er tour du Queen's, David Goffin reste installé au 9e rang. C'est le seul joueur belge dans le top 100. Ruben Bemelmans est 104e, Steve Darcis 245e et Arthur De Greef 256e. Celui-ci a enregistré un bond de 39 places à la suite de sa finale au Challenger de Poprad Tatry.