Nadal: "Le jour où je ne serai plus inquiet à propos de ma forme ou de mon tennis, je ne gagnerai plus"

Auréolé de ses 11 titres à Monte-Carlo et Barcelone, et de sa huitième victoire à Rome, Rafael Nadal sera à nouveau l'homme à battre à Roland Garros. Dans l'histoire du tennis, seule une personne a réussi à remporter 11 fois un seul et même tournoi du Grand Chelem. Il s'agit de l'Australienne Margaret Court, lauréate à onze reprises de l'Australian Open entre 1960 et 1973. L'Espagnol peut devenir le deuxième, s'il triomphe une nouvelle fois sur la terre battue parisienne, le dimanche 10 juin prochain. Entretien.