Nadal file en demi-finales à Roland-Garros

D'abord interrompue puis définitivement arrêtée à cause des conditions météorologiques mercredi, la rencontre a repris jeudi dès midi sur le court Philippe-Chatrier. Mercredi, Schwartzman était parvenu à remporter le premier set 4-6, mettant fin à une série de 37 manches remportées de rang par le Majorquin à la Porte d'Auteuil.

Jeudi, le décuple vainqueur de 'Roland' a montré un tout autre visage. Quelque peu à la peine la veille alors que le petit Argentin (1m70) affichait un très bon niveau de jeu, 'Rafa' a remporté douze des treize premiers points, égalisant à un set partout (6-3) avant de prendre d'entrée l'engagement de Schwartzman dans le 3e set.

Beaucoup plus entreprenant que la veille, Nadal a viré en tête (6-2) alors que l'Argentin, protégé de l'ancien joueur Juan Ignacio Chela, retrouvait peu à peu son niveau de la veille. Continuant sur sa lancée et rarement inquiété sur son service, l'Espagnol a largement remporté la quatrième manche (6-2) et le match malgré de nombreux échanges longs et disputés entre les deux spécialistes du jeu sur terre.

Le 'Taureau de Manacor' n'est plus qu'à deux victoires d'un onzième sacre sur l'ocre parisien, le 17e en Grand Chelem. A noter que, pour conserver sa place de N.1 mondial, Nadal devra s'imposer dimanche en finale. Pour y accéder, le gaucher de 31 ans devra d'abord écarter le vainqueur du duel entre le Croate Marin Cilic (ATP 4/N.3) et l'Argentin Juan Martin del Potro (ATP 6/N.5).

Quant à Schwartzman, 25 ans, il a égalé sa meilleure performance en Grand Chelem, lui qui avait déjà atteint les quarts à l'US Open 2017.