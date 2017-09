Nadal-Federer ou la malédiction de Flushing Meadows

La demi-finale tant attendue entre Roger Federer et Rafael Nadal à l'US Open n'aura pas lieu après l'élimination du Suisse par l'Argentin Juan Martin del Potro mercredi: aussi incroyable que cela puisse paraître, les deux grands rivaux ne se sont encore jamais affrontés sur les courts de Flushing Meadows.

C'est la sixième fois que Federer et Nadal passent tout près d'un duel à New York et manquent leur rendez-vous, à quelques points parfois:

. 2017

En quarts de finale, Nadal donne une leçon au Russe Andrey Rublev (6-1, 6-2, 6-2), mais Federer chute face à Del Potro qui l'écoeure sans ménagement en quatre sets 7-5, 3-6, 7-6 (10/8), 6-4.

. 2013

Federer et Nadal doivent s'affronter théoriquement en quarts de finale, mais Federer chute en 8es de finale 7-6 (7/3), 6-3, 6-4 face à un autre Espagnol, Tommy Robredo, qu'il avait toujours battu jusque-là en dix confrontations.

. 2011

Federer mène deux sets à zéro, puis s'offre deux balles de match contre Novak Djokovic en demi-finales, mais il s'incline 6-7 (4/7), 4-6, 6-3, 6-2, 7-5 face au Serbe qui battra ensuite Nadal en finale pour le titre.

. 2010

Comme en 2011, Federer a deux balles de match contre Novak Djokovic dans le 5e set, mais il s'incline 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 7-5 face au Serbe qui cède ensuite en finale face à Nadal.

. 2009

Nadal est battu en demi-finales par Del Potro (6-2, 6-2, 6-2) qui met ensuite fin au règne de Federer qui était invaincu à Flushing Meadows depuis 2004.

. 2008

Nadal se fait surprendre par Andy Murray en demi-finales 6-2, 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, mais l'Ecossais ne fera ensuite pas le poids en finale face à Federer, sacré pour la cinquième année de suite à New York.