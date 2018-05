Nadal débutera Roland Garros en tant que n°1 à l'ATP

La plupart des joueurs du top ne sont pas entrés en action la semaine dernière. Nadal (8.770 points) est toujours suivi par le Suisse Roger Federer (8.670), l'Allemand Alexander Zverev (5.615), le Croate Marin Cilic (4.950) et le Bulgare Grigor Dimitrov (4.870). Le premier changement survient en 13e position, où l'Espagnol Roberto Bautista et l'Américain Jack Sock dépassent l'Américain Sam Querrey, désormais 15e.

Ruben Bemelmans (ATP 110), Steve Darcis (ATP 235) et Arthur De Greef (ATP 249) gagnent tous une place. Darcis souffre d'une blessure au coude et ne jouera plus cette saison.